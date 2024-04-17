Toyota объявила об отзывной кампании модели Prius

Toyota запустила процедуру отзыва 135 305 автомобилей Prius за определенный период производства на японском заводе Tsutsumi из-за выявленной неисправности ручек задних дверей. В свете этой проблемы, компания временно приостановила прием заказов на Prius для того, чтобы сфокусироваться на исправлении недостатка и предотвращении появления аналогичных производственных ошибок в будущем, пишет 32CARS.RU.

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Для обеспечения качества и безопасности продукции, Toyota остановила работу соответствующей производственной линии на заводе Tsutsumi, инициировав дополнительные проверки качества автомобилей. Владельцам Prius, входящим в число отзываемых автомобилей, предложено посетить авторизованные сервисные центры для бесплатной замены неисправных компонентов. Этот случай оказал значительное воздействие на имидж Toyota, традиционно ассоциирующейся с передовыми технологиями и высоким качеством.

Впрочем, быстрое урегулирование проблемы и прозрачность в вопросах коммуникации должны способствовать смягчению возможных негативных последствий для компании. Согласно отчетам Reuters, Toyota активно работает над доработкой своих производственных процессов, целясь предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем и поддерживать высокие стандарты качества своей продукции.