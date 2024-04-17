Сборку автомобилей Jeep и Ram остановят на продолжительное время

Производственный процесс ключевых автомобилей Jeep и Ram, которые принадлежат Stellantis, столкнулся с серьезными препятствиями из-за разногласий с поставщиками в вопросах ценообразования. Эти споры уже привели к простоям в производстве модели Jeep Wrangler и угрожают дальнейшим задержкам в выпуске автомобилей, если не будут урегулированы, пишет SPEEDME.RU.

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Сложности начались, когда Kamax, немецкий поставщик крепежных изделий, прекратил свои поставки в феврале, что привело к временному приостановлению работы завода в Toledo Assembly Complex, где производятся Wrangler, Wrangler 4xe и Gladiator. Поставки возобновились после решения суда 2 марта.

Дополнительные проблемы возникли с MacLean-Fogg Component Solutions из Иллинойса, поставщиком шестерен и штифтов для трансмиссий важных моделей, включая Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee, которая запросила увеличение цен на 26% и остановила поставки в марте до достижения соглашения в апреле. Тем не менее, MacLean-Fogg утверждает, что Stellantis не соблюдает финансовые условия договора, и вновь приостановила поставки.

Такие производственные задержки могут подтолкнуть к «восстанию» и других поставщиков, которые могут начать требовать увеличения цен. В свете этого, любые задержки могут оказать существенное влияние на запуск обновленного Ram 1500 модельного года 2025, ключевого продукта Stellantis на американском рынке.

Также под угрозой находится Jeep Grand Cherokee, самая продаваемая модель Jeep, которая может столкнуться с проблемами в производстве на фоне жесткой конкуренции. Несмотря на расширение линейки моделей, включая трехрядный Grand Cherokee L и гибридный 4xe, продажи модели остались стабильными в первом квартале.