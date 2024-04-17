Гонконгская фирма Silver Basis Investment Development Company сообщила, что намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что причина связана с наличием у «Москвича» серьезной задолженности.

«Из материалов судебной картотеки следует, что в августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с «Москвича» 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. На тот момент «Москвич» принадлежал автоконцерну Renault и назывался ЗАО «Рено Россия». В соответствии с договором истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания», — говорится в сообщении.

В начале 2024 года «Москвич» подал апелляционную жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Автозавод «Москвич» расположен на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автоконцерном Renault в мае 2022 года после прекращения его работы в России. В настоящее время в линейке «Москвича» представлены три модели: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год составляет около 50 тыс. автомобилей.

В апреле 2023 года вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил, что российские автодилеры готовят коллективный иск, чтобы взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей.

По словам вице-президента РОАД, дилеры предлагали руководству Renault обсудить ситуацию с задолженностью, однако представители компании на связь не выходят.