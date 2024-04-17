Mercedes-Benz отзывает свыше 260 тыс. автомобилей

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает по всему миру 260 тыс. машин. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

Причина - некорректная работа программного обеспечения, что может привести к внезапной остановке мотора и, следовательно, к потенциальному ДТП. Отзыв касается моделей GLE и GLS, сошедших с конвейера в период с 2018 по 2023 год. В ФРГ будут отозваны 4 тыс. автомобилей.

На прошлой неделе автопроизводитель отозвал в мастерские 341 тыс. машин из-за потенциальной угрозы возгорания.