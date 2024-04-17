Jetour приготовил семиместный вариант кроссовера T2

В марте на российский рынок вышел брутальный кроссовер T2 — четвертая модель бренда Jetour, принадлежащего Chery. Соперника Haval Dargo оценили минимум в 3 759 000 рублей. Тем временем в Китае работали над его семиместной модификацией с растянутым на 25 сантиметров кузовом. Изображения такого Traveller (так T2 зовут на родине) вместе с некоторыми подробностями обнаружились в базе минпрома КНР.

© Motor.ru

В длину Jetour T2/Traveller с тремя рядами растянется на 5034 миллиметра. У двухрядного T2, продающегося в России, расстояние между бамперами почти на 250 миллиметров меньше. Колесная база в 2800 миллиметров осталась прежней, как и ширина с высотой (2006 и 1880 миллиметров соответственно).

Кроссовер будут продавать с полноразмерным запасным колесом на пятой двери, кастомизируемым декором кузова и с колесными дисками разного дизайна на выбор. Их размеренность — до 20 дюймов.

© Минпром КНР / ITHome

© Минпром КНР / ITHome

© Минпром КНР / ITHome

В движение «длинный» T2 будет приводить исключительно топовый мотор — это двухлитровая «четверка», выдающая 254 лошадиные силы (187 кВт) и 390 Нм крутящего момента, которая сочетается с полным приводом с муфтой BorgWarner. Максимальная скорость, которую развивает кроссовер таким двигателем, — 190 километров в час.

Кроме него, в Китае кроссовер продают с 1,5-литровым агрегатом на 184 силы (390 Нм), а в будущем к ним присоединится гибридная силовая установка с тремя моторами. Такой вариант расположится на вершине гаммы и будет развивать до 381 силы и 610 Нм момента.

В России двухлитровый мотор дефорсирован до 245 сил, а предельная скорость равна 180 километрам в час.

Другая модель Jetour — кроссовер Dashing — уже производится в России. Она встала на конвейер калининградского «Автотора» на этой неделе. Пока это «отверточная» сборка, а на полный цикл со сваркой и окраской завод планирует перейти в 2025 году.