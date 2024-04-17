Российские дилеры продают автомобили Solaris по завышенным ценам
При этом каждый автосалон добавляет собственную наценку, несмотря на то, что на сайте компании опубликована официальная стоимость модельного ряда. Например, один из дилеров предлагает купить Solaris HS в базовой версии Active Plus, оборудованный 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, за 2 050 000 рублей. Рекомендованная розничная цена на такую комплектацию седана 2 016 000 рублей.
В том же шоуруме продаются Solaris HS в исполнении Comfort за 2 130 000 рублей. На сайте компании аналогичные модели оцениваются на 105 000 рублей дешевле. За топовый седан в модификации Elegance продавец запрашивает 2 250 000 рублей, что на 80 000 дороже рекомендованной цены. При этом сотрудники автосалона сообщили, что все представленные автомобили раскупят в ближайшее время, поэтому советуют бронировать машины для фиксации стоимости.
Другой дилерский центр предлагает приобрести Solaris HC за 2 950 000 рублей. В такую цену продавец оценил переднеприводный кроссовер со 123-сильным мотором объемом 1,6 литра, автоматической трансмиссией и «зимним пакетом». На официальном сайте производителя стоимость аналога Hyundai Creta стартует от 2 499 000 рублей.
В начале апреля бренд Solaris запатентовал собственный логотип. Новую эмблему зарегистрировали в базе Федерального института промышленной собственности.