В Корее состоятельных бизнесменов отучают от люксовых автомобилей

По итогам 2023 года на машины, принадлежащие компаниям, пришлось 40% от общего числа регистраций новых автомобилей. При этом, пользуясь служебным положением, многие руководители оформляли роскошные модели как служебный транспорт. В частности, в стране девять из десяти Lamborghini были заявлены корпоративными.

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С января оформленные на юрлиц автомобили стоимостью свыше 80 млн вон (5 440 000 рублей) теперь получают номерные знаки кислотно-зелёного цвета. В итоге, каждому понятно, что престижный автомобиль принадлежит некой компании, а, значит, его владелец сэкономил на уплате налогов.

На совестливых корейцев такая уловка подействовала, и они просто перестали покупать автомобильный «люкс». Так, в первом квартале этого года продажи Bentley на местном рынке рухнули на 77,4%. Rolls-Royce, Porsche и Lamborghini также отметили падение спроса: на 35,2, 22,9 и 22,2 процента, соответственно.

Между тем, в РФ триколор станет обязательным на автомобильных номерах: сейчас многие владельцы заказывают номерыне таблички без этого атрибуты. Изображение российского флага на регистрационных знаках транспорта введут до конца 2024 года.