Nissan начнет изготавливать детали по технологии Tesla для удешевления производства

Японский автопроизводитель Nissan объявил о планах внедрить технологию гигакастинга для удешевления производства автомобилей, в том числе электрических моделей.

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Гигакастинг — технология литья алюминия под давлением. Процесс реализуют компьютеризованные станки Giga Press, которые под давлением отливают фрагменты моторного отсека, заднюю часть кузова.Кроме того, гигакастинг позволяет отливать целые секции шасси за один этап, что позволяет миновать процесс сварки десятков отдельных деталей и экономит время, оборудование, рабочую силу и финансовые затраты.

Автором и первой компанией, применившей технологию гигакастинга является Tesla. Ещё в 2000-х годах Илон Маск предложил отливать части моделей Tesla Model Y для удешевления производства машин. Затраты тогда снизились на 40%.

По этому же пути решила пойти и Nissan. По сообщениям компании, этот процесс позволит снизить производственные затраты на 10% и является частью более широкой стратегии по достижению паритета стоимости между электрическими автомобилями и автомобилями с ДВС к 2030 финансовому году.

Для Nissan это крайне важная задача, поскольку японский производитель всерьёз отстаёт и от Tesla по части производства электрокаров, и от других компаний: BYD, Toyota и Geely. У Nissan амбициозные планы: не просто догнать конкурентов, но и занять одно из лидирующих мест на рынке электромобилей.

Отмечается, что технология гигакастинга позволяет снизить вес электромобиля за счёт увеличения подкапотного пространства и встроить более ёмкостные и мощные аккумуляторы.