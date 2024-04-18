В России запустили приложение, где водители могут выплескивать ненависть друг на друга

В России запустили приложение для автомобилистов NomerApp, в котором водители могут выплескивать свой негатив друг на друга, оставляя всевозможные комментарии. Об этом говорится в письме, поступившем в «Газету.Ru». Пользователи Android и iOS уже могут скачать приложение.

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«Сегодня на российском рынке запустилось социальное приложение NomerApp, в котором пользователи могут ругать или хвалить автолюбителей за вождение, парковку и другие действия на дороге, вызывающие эмоции, — заявил сооснователь проекта Артем Васекин. — Идея проекта появилась на эмоциях. Полгода назад меня очередной раз на дороге подрезал автомобиль (думаю, у всех были подобные случаи) и первое, что хотелось сделать — написать все, что я думаю, о водителе машины».

В приложении можно создать профиль своей машины, введя ее номер и добавив фотографию. После этого другие пользователи смогут выразить в комментариях собственное мнение об автомобиле и самом водителе. Также владельцы машин могут ставить друг другу лайки и дизлайки.

При этом приложение использует некоторые персональные данные, — чтобы найти профиль конкретного авто, достаточно ввести его номер в поиске. На данный момент в приложении насчитываются всего лишь десятки профилей, комментариев и оценок все еще мало.