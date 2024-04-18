Geely анонсировала новый большой кроссовер семейства Galaxy

На автосалоне в Пекине, который стартует уже на следующей неделе, компания Geely представит новую модель семейства Galaxy. Это будет большой кроссовер.

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Пока опубликован первый тизер, на котором автомобиль показан в профиль. Судя по подсвеченным элементам на колёсах и на местах ручек дверей, покажут пока лишь концепт. По крайней мере, аналогичное было с седаном Galaxy E8. Но китайцы всё делают быстро: например, путь от концепта до премьеры серийной версии в случае с Е8 занял всего 8 месяцев, поэтому и новый полноформатный кроссовер нам покажут к концу 2024-го.

В Geely поступили хитро, не указали даже буквенный индекс будущей модели. Он бы мог прояснить вопрос о силовой установке. Например, модели L, такие как кроссовер Galaxy L7 и седан Galaxy L6 - гибриды, серия E - электрокары.

Последней новинкой Geely в России стал обновлённый Monjaro, который уже появился у дилеров.