«Русал» разработает суперсплав для колесных дисков

Компания «Русал» начала разработку нового материала на основе алюминиево-скандиевого сплава. Из нового материала будут изготавливаться компоненты для машин премиального сегмента. Снижение массы колёс позволит уменьшить расход топлива и выбросы парниковых газов.

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О начале работы над новым сплавом для автопрома сообщается на сайте компании «Русал». Уточняется, что основной задачей проекта является повышение экологичности автокомпонентов и удовлетворение спроса в растущем сегменте премиальных колёсных дисков.

Новый сплав на базе алюминия, легированного скандием, будет обладать прочностью более 450 Мега Паскалей. Из него можно будет изготавливать колёсные диски диаметром 21 дюйм с массой не более 9 кг. Применяемые сегодня сплавы для производства колёсных дисков серии 6ХХХ (алюминий-магний-кремний) имеют прочность не более 370 Мпа; выпуск сверхлёгких компонентов из них невозможен.

Скандий относится к редкоземельным металлам, один килограмм стоит от одной до нескольких тысяч долларов. Однако содержание этого элемента в конечном продукте не будет превышать 0,08%.

Ранее, напомним, стало известно, что в России планируется создать единый автомобильный кластер. Это должно дать импульс развитию автопрома.