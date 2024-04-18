Hyundai возьмет на работу человекоподобных роботов

Речь идет о новых Atlas, оснащенных электрическими приводами конечностей вместо гидравлических. Такие роботы более мобильные и по двигательным возможностям далеко превосходят не только старых «Атласов», но и человека. Например, они могут ходить, развернув голову в противоположную сторону, а также свободно вращать ногами.

Покупка Hyundai фирмы Boston Dynamics начала приносить первые осязаемые плоды. Новый робот Atlas, сменивший гидравлические приводы на электрические, уже определен на производственную линию корейской марки. Правда, чем конкретно он будет там заниматься, пока неясно. Hyundai хранит молчание, как и BMW, которая планирует задействовать аналогичных роботов, но от Figure, на заводе в американском штате Южная Каролина.

О самом электрическом Atlas информации тоже немного. Отказ от гидравлики позволил уменьшить его массу, попутно сделав сильнее, проворнее и мобильнее. Двигается новый робот совсем не так, как человек. У него больше степеней свободы, поэтому с трюками вроде разворота головы на 180 градусов и вращением ног Atlas справляется легко. В каждом конкретном случае робот выбирает оптимальный способ движения и по двигательным возможностям далеко превосходит своего предшественника.

В отличие от узкоспециализированных роботов вроде фордовского Javier и его прародителя Unimate из 1961 года, которые выполняют только определенный набор повторяющихся действий, андроиды Boston Dynamics, Figure и им подобные могут быть запрограммированы на решение широкого спектра задач. К примеру, такой робот справится с приготовлением кофе, переносом небольших коробок и открытием дверей. Будет ли положительный эффект от использования роботов на производстве, станет понятно через несколько лет.