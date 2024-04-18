В Россию привезли практичный семейный Suzuki с неубиваемыми агрегатами

Популярные в Юго-Восточной Азии и Африке компактвэны Suzuki Ertiga продолжают поставлять в Россию частным путем. На одном из классифайдов появилось в продаже около десятка таких машин, а их минимальный ценник по сравнению с мартом снизился и теперь составляет уже не 2 600 000, а 2 555 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Suzuki

Популярные в Юго-Восточной Азии и Африке компактвэны Suzuki Ertiga продолжают поставлять в Россию частным путем. На одном из классифайдов появилось в продаже около десятка таких машин, а их минимальный ценник по сравнению с мартом снизился и теперь составляет уже не 2 600 000, а 2 555 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Такие же семиместные Ertiga, но за 2 620 000 рублей, продаются в Тамбове, Воронеже и Липецке, а в Нижнем Новгороде они стоят дороже всего — от 2 699 990 до 2 849 990 рублей.

Технически все компактвэны идентичны. Они оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым «атмосферником» с цепным приводом ГРМ, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод — передний, но дорожный просвет, равный 185 мм, делает «Эртигу» поистине универсальным автомобилем, который отлично подойдет не только для города, но и для поездок на дачу.