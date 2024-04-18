Депутат рассказал, как решить проблему с самокатчиками-нарушителями

Решить проблему с самокатчиками-нарушителями можно с помощью ограничения скорости на тротуарах и в парках. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

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Он отметил, что с приходом весеннего сезона тема самокатов и связанных с ними аварий снова стала актуальной.

— Необходимо ограничить скорость всех самокатов — как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность, — заявил Колунов.

По мнению депутата, необходимо ввести ограничение скорости передвижения до пяти километров в час. Это позволит существенно снизить количество аварийных ситуаций. Колунов уточнил, что эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Подобное ограничение должно распространяться на все регионы страны.

Депутат добавил, что МВД и Минтранспорта должны проработать этот вопрос.

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