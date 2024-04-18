Покупку машин онлайн назвали безопасной для россиян

Начало продаж автомобилей на маркетплейсах позволит привлечь покупателей, которые уже определились с выбором марки и модели. При этом для клиентов сервиса такая сделка будет абсолютно безопасной, на неё распространяются все гарантии, как и на любой другой товар. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

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«Сама по себе модель маркетплейса развивается, это радует. Радует, что в неё активно входят новые товарные категории. Я уверен, что скоро мы увидим ещё больше товарных категорий на маркетплейсах. У людей появляется больше выбора, больше возможностей с точки зрения персонального подхода к покупке. Не имеет значения, машина это или другой товар. Эту вещь можно привезти, значит, она может продаваться в интернете. Это очень хорошее новшество», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что все гарантии и права покупателей при покупке транспортного средства онлайн будут соблюдены, никаких рисков для них нет. Это выгодно, в первую очередь, самим продавцам автомобилей, так как аудитория маркетплейсов сегодня достигает 70 млн человек по всей России.

«Возможно, кому-то было сложно покупать машину в автосалоне, им будет проще заказать в интернете. Машина приезжает к тебе сама, удобная опция. Все параметры машины понятны, есть полное описание детальное. Если человек понимает, что хочет, это очень удобный вариант. Мы тестировали продажи автомобилей таким образом ещё в 2019 году. У нас они разлетелись как горячие пирожки. Всего тогда было на продажу 20 автомобилей, их купили за два часа. Тест тогда оказался довольно удачным», — объяснил Соколов.

Ранее стало известно, что китайские автомобили появятся на ещё одном маркетплейсе. Онлайн-ретейлер Wildberries запускает продажу автомобилей марки Chery с 18 апреля. Для оформления заказа необходимо будет внести всю сумму, после чего официальный дилер марки свяжется с клиентом для обсуждения места доставки с учётом логистических возможностей. Договор купли-продажи будет оформляться перед выдачей автомобиля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.