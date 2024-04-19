Автомобили из дерева
Автомобили из дерева, которые копируют настоящие модели. Времена, когда дерево широко использовалось в массовом автомобильном производстве, давно прошли: теперь из него делают разве что декор. Однако энтузиасты продолжают применять этот материал в своей работе и по сей день. Скажем, из него изготавливают масштабные реплики, в том числе тщательно проработанные, и даже автомобили в реальном размере. В нашей подборке — пикап с кузовом из досок, деревянная избушка на базе «Жука» и маленькие копии разных моделей. Это, например, машина времени из легендарного фильма, российский микроавтобус, футуристичный концепт и брутальный внедорожник.
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