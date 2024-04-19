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Автомобили из дерева

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«Газель». В Узбекистане изготовили из дерева модель микроавтобуса. Боковины вырезали лобзиком по шаблону. Воспроизведены даже рёбра жёсткости на крыше.
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«Газель». В Узбекистане изготовили из дерева модель микроавтобуса. Боковины вырезали лобзиком по шаблону. Воспроизведены даже рёбра жёсткости на крыше. 
© Motor.ru
Копия получила окна, люк и функционирующие двери: боковая сделана сдвижной и снабжена мебельным замком с магнитиком. Снизу — рама, мосты, выхлопная система, запасное колесо, рессоры и рулевая трапеция.
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Копия получила окна, люк и функционирующие двери: боковая сделана сдвижной и снабжена мебельным замком с магнитиком. Снизу — рама, мосты, выхлопная система, запасное колесо, рессоры и рулевая трапеция. 
© Motor.ru
Протектор на шинах нарезали вручную. Под открывающимся капотом находится имитация мотора. Внутри повторили салон исходника.
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Протектор на шинах нарезали вручную. Под открывающимся капотом находится имитация мотора. Внутри повторили салон исходника. 
© Motor.ru
Кузов покрыли лаком для сохранения видимой фактуры дерева. Оптику и покрышки окрасили, чтобы они больше выделялись визуально.
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Кузов покрыли лаком для сохранения видимой фактуры дерева. Оптику и покрышки окрасили, чтобы они больше выделялись визуально. 
© Motor.ru

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Ford F-150. Пикап 1983 года выпуска сделали деревянным: просили за автомобиль 5000 долларов. Житель Техаса установил вместо всех кузовных деталей доски.
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Ford F-150. Пикап 1983 года выпуска сделали деревянным: просили за автомобиль 5000 долларов. Житель Техаса установил вместо всех кузовных деталей доски. 
© Motor.ru
Из них изготовлены крыша, двери, бамперы, решётка радиатора и капот с воздухозаборником. На крыше предусмотрена стеклянная зона, на боковых окошках — москитные сетки. Машина обрела удлинённый кузов, но укороченную грузовую платформу.
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Из них изготовлены крыша, двери, бамперы, решётка радиатора и капот с воздухозаборником. На крыше предусмотрена стеклянная зона, на боковых окошках — москитные сетки. Машина обрела удлинённый кузов, но укороченную грузовую платформу. 
© Motor.ru
Из-за изменённой конструкции создатель был вынужден разместить пассажирский диван на задней оси. Внутри дерево использовали на полу, передней панели и дверных картах.
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Из-за изменённой конструкции создатель был вынужден разместить пассажирский диван на задней оси. Внутри дерево использовали на полу, передней панели и дверных картах. 
© Motor.ru
Автор уверяет, что его творение может ездить по обычным дорогам. Какой мотор установлен под капотом, не сказано. Известно лишь, что грузовичок оснащён «автоматом».
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Автор уверяет, что его творение может ездить по обычным дорогам. Какой мотор установлен под капотом, не сказано. Известно лишь, что грузовичок оснащён «автоматом». 
© Motor.ru
Volkswagen Beetle Holzhaus «Жук» образца 1970-го превратили в избушку.
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Volkswagen Beetle Holzhaus «Жук» образца 1970-го превратили в избушку. 
© Motor.ru

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В прошлом году автодом Holzhaus с пробегом 73,2 тысячи километров продали в Италии за 14 551 евро. В интерьере предусмотрены диван, обеденный стол, небольшая кухонная зона с газовой плиткой, окошки с занавесками и ставнями.
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В прошлом году автодом Holzhaus с пробегом 73,2 тысячи километров продали в Италии за 14 551 евро. В интерьере предусмотрены диван, обеденный стол, небольшая кухонная зона с газовой плиткой, окошки с занавесками и ставнями. 
© Motor.ru
Стандартный руль заменили деревянным колесом, а рычаг коробки передач — перевёрнутой ножкой стола. Ещё внутри появились картины и часы с кукушкой. Стандартный бензиновый мотор объёмом 1,6 литра выдаёт 47 лошадиных сил.
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Стандартный руль заменили деревянным колесом, а рычаг коробки передач — перевёрнутой ножкой стола. Ещё внутри появились картины и часы с кукушкой. Стандартный бензиновый мотор объёмом 1,6 литра выдаёт 47 лошадиных сил. 
© Motor.ru
Проект был построен в 1995 году австрийскими мастерами для промо-мероприятий: он играл роль мобильной билетной кассы или бара.
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Проект был построен в 1995 году австрийскими мастерами для промо-мероприятий: он играл роль мобильной билетной кассы или бара. 
© Motor.ru
Rolls-Royce Phantom. Плотник Чыонг Ван Дао из Вьетнама создаёт деревянные проекты на базе разных автомобилей. Например, он построил из этого материала шестиколёсный Rolls-Royce.
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Rolls-Royce Phantom. Плотник Чыонг Ван Дао из Вьетнама создаёт деревянные проекты на базе разных автомобилей. Например, он построил из этого материала шестиколёсный Rolls-Royce. 
© Motor.ru
Мастер вырезал шасси, усилил его металлическими профилями, установил оси и цепной электропривод. Колёса, взятые со свалки, отмыты и перекрашены. Кузов изготовлен из толстых досок, получивших необходимую форму уже на месте.
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Мастер вырезал шасси, усилил его металлическими профилями, установил оси и цепной электропривод. Колёса, взятые со свалки, отмыты и перекрашены. Кузов изготовлен из толстых досок, получивших необходимую форму уже на месте. 
© Motor.ru

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Затем были сделаны двери, расширители арок и панель приборов. Кресла также выполнены из дерева, а крышка грузовой платформы снабжена газовыми упорами.
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Затем были сделаны двери, расширители арок и панель приборов. Кресла также выполнены из дерева, а крышка грузовой платформы снабжена газовыми упорами. 
© Motor.ru
Наконец, машина получила работающие фары и фирменную статуэтку «Дух экстаза»: последнюю создатель тоже выточил из дерева.
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Наконец, машина получила работающие фары и фирменную статуэтку «Дух экстаза»: последнюю создатель тоже выточил из дерева. 
© Motor.ru
Audi Skysphere. Кроме того, вьетнамец воссоздал из дерева футуристичный концепт-кар.
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Audi Skysphere. Кроме того, вьетнамец воссоздал из дерева футуристичный концепт-кар. 
© Motor.ru
Работа заняла два с половиной месяца. Сначала мастер сделал пол и крупные кузовные панели, потом установил шасси с электрическим приводом.
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Работа заняла два с половиной месяца. Сначала мастер сделал пол и крупные кузовные панели, потом установил шасси с электрическим приводом. 
© Motor.ru
Затем он изготовил функциональные элементы. Речь идёт о двухстворчатом раздвижном капоте, открывающихся дверях и деталях салона.
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Затем он изготовил функциональные элементы. Речь идёт о двухстворчатом раздвижном капоте, открывающихся дверях и деталях салона. 
© Motor.ru

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В завершение плотник добавил светотехнику и отполировал автомобиль. На готовой реплике он проехал по улицам вместе со своими детьми.
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В завершение плотник добавил светотехнику и отполировал автомобиль. На готовой реплике он проехал по улицам вместе со своими детьми. 
© Motor.ru
Toyota Camry. Из куска дерева изготовили копию японского седана поколения XV70.
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Toyota Camry. Из куска дерева изготовили копию японского седана поколения XV70. 
© Motor.ru
Из-за обилия мелких деталей работа заняла 35 дней. Некоторые из элементов создатель вырезал вручную, для других применил станок и особые инструменты.
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Из-за обилия мелких деталей работа заняла 35 дней. Некоторые из элементов создатель вырезал вручную, для других применил станок и особые инструменты. 
© Motor.ru
Одной из сложнейших оказалась сетчатая решётка радиатора. Ещё мастер изготовил открываемые двери, капот и багажник, наружные зеркала и колёса.
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Одной из сложнейших оказалась сетчатая решётка радиатора. Ещё мастер изготовил открываемые двери, капот и багажник, наружные зеркала и колёса. 
© Motor.ru
Наконец, предусмотрены функциональная подвеска и подвижный рулевой механизм.
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Наконец, предусмотрены функциональная подвеска и подвижный рулевой механизм. 
© Motor.ru

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DeLorean DMC-12. Из дерева создали реплику машины времени из фильма «Назад в будущее». Для проекта использовали брусок, заранее разделённый на несколько частей ради придания нужной формы.
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DeLorean DMC-12. Из дерева создали реплику машины времени из фильма «Назад в будущее». Для проекта использовали брусок, заранее разделённый на несколько частей ради придания нужной формы. 
© Motor.ru
Затем мастер вырезал детали облика, в том числе задние фонари, колёса и двери типа «крыло чайки», а также элементы интерьера.
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Затем мастер вырезал детали облика, в том числе задние фонари, колёса и двери типа «крыло чайки», а также элементы интерьера. 
© Motor.ru
Потом создатель разместил сзади два маленьких «реактивных мотора» и обработал кузов защитным составом. Кроме того, автомобиль обзавёлся множеством фишек киношного исходника.
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Потом создатель разместил сзади два маленьких «реактивных мотора» и обработал кузов защитным составом. Кроме того, автомобиль обзавёлся множеством фишек киношного исходника. 
© Motor.ru
Например, снаружи и внутри предусмотрены различные кабели и копии электрических устройств, позволявших героям киноленты путешествовать во времени.
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Например, снаружи и внутри предусмотрены различные кабели и копии электрических устройств, позволявших героям киноленты путешествовать во времени. 
© Motor.ru
Mercedes-Benz G500 4x4². Из бруска сделали тщательно проработанную модель внедорожника.
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Mercedes-Benz G500 4x4². Из бруска сделали тщательно проработанную модель внедорожника. 
© Motor.ru

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Плотник вырезал из дерева крылья, стойки и двери с ручками: эти элементы повторяют очертания соответствующих деталей настоящей машины. Потом копия получила капот с воздухозаборником, фары и решётку радиатора.
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Плотник вырезал из дерева крылья, стойки и двери с ручками: эти элементы повторяют очертания соответствующих деталей настоящей машины. Потом копия получила капот с воздухозаборником, фары и решётку радиатора. 
© Motor.ru
Посредством долота автор воссоздал моторный отсек, а потом воспроизвёл колёса с шинами и прочие мелочи. Внутри появились панель приборов, кресла с «вышивкой», руль, рычаг коробки передач и дефлекторы вентиляции.
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Посредством долота автор воссоздал моторный отсек, а потом воспроизвёл колёса с шинами и прочие мелочи. Внутри появились панель приборов, кресла с «вышивкой», руль, рычаг коробки передач и дефлекторы вентиляции. 
© Motor.ru
Кроме того, плотник изготовил функционирующую подвеску, выхлоп и крышной багажник. Наконец, создатель выкрасил суппорты тормозов в красный колер, а также добавил госномера и складывающиеся зеркала.
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Кроме того, плотник изготовил функционирующую подвеску, выхлоп и крышной багажник. Наконец, создатель выкрасил суппорты тормозов в красный колер, а также добавил госномера и складывающиеся зеркала. 
© Motor.ru

Автомобили из дерева, которые копируют настоящие модели. Времена, когда дерево широко использовалось в массовом автомобильном производстве, давно прошли: теперь из него делают разве что декор. Однако энтузиасты продолжают применять этот материал в своей работе и по сей день. Скажем, из него изготавливают масштабные реплики, в том числе тщательно проработанные, и даже автомобили в реальном размере. В нашей подборке — пикап с кузовом из досок, деревянная избушка на базе «Жука» и маленькие копии разных моделей. Это, например, машина времени из легендарного фильма, российский микроавтобус, футуристичный концепт и брутальный внедорожник.

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