Названа сумма, которую потратят на строительство новых дорог в России

Кабмин РФ намерен вложить в развитие нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» более 10 трлн рублей. Об этом сообщает РБК.

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«Общий объем финансирования <…> предварительно оценивается в 10,2 трлн руб. на период 2025–2030 годов», — уточнили в Минтрансе.

Большую часть выделенных средств собираются направить на строительство автомобильных и железных дорог. Параллельно правительство планирует развивать и сеть морских портов России.