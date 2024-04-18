В российском каршеринге появятся фургоны Sollers Atlant

Аренда Sollers Atlant через каршеринг «Делимобиль» будет возможна по минутным и часовым тарифам. Кроме того, клиент сможет арендовать автомобиль на несколько дней или на более длительный срок (вплоть до полугода). Для того, чтобы водить такой фургон, достаточно иметь водительские права категории «В» и быть старше 18 лет.

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Цельнометаллические фургоны — в короткобазной версии. Отсек объёмом 7,5 кубометров имеет полноценную обшивку и такелажные петли. Полная масса — 2,5 тонны, а двигатель имеет экологический класс Евро-5. Всё это снимает ограничения на проезд в центр Москвы.

Поскольку «Делимобиль» получил младшую версию «Атланта», ей полагается самый простой силовой агрегат — 136-сильный турбодизель объёмом 1,9 литра, с которым стыкуется 6-ступенчатая «механика». К слову, в следующем году такую связку получит и отечественный УАЗ «Патриот».

Кстати, в гамме родственного Sollers Argo появилась длиннобазная версия. В новом исполнении бескапотный грузовичок стал длиннее на 500 мм, так что его общий габарит составил 5 800 мм. При этом диаметр разворота вырос на те же полметра, достигнув 12 метров.