Ford выпустил очень редкий Mustang в честь 60-летия модели

Культовой модели Ford в этом году исполнилось 60 лет, и к знаковой дате производитель выпустил комплектацию 60th Anniversary.

Она доступна в вариантах с закрытой и с открытой крышей, но тираж органичен: выпустят всего 1965 экземпляров, что отсылает к году выпуска первого Mustang. Отличия от обычного спорткара сводятся к декору, а под капотом у него стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 лошадиных сил.

У Mustang 60th Anniversary особая решетка радиатора с сетчатым наполнением в стиле ретро и хромированными рамкам, серебристые корпуса зеркал, значки 5.0 (снова отсылка к оригинальному Mustang) и декоративные полоски с надписью 60 years.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Также купе и кабриолетам положены особые пятиспицевые колесные диски размерностью 20 дюймов. В салоне на юбилейную версию указывает плашка на передней панели. Красить такой Mustang будут в белый, красный или синий. Полоски по бокам могут быть красными либо серебристыми, а интерьер — серым, красным или черным.

В движение автомобиль приводит V8 мощностью 480 сил в сочетании с шестиступенчатой «механикой» либо 10-диапазонным автоматом.

Цену спецверсии объявят, когда в дилерских центрах Ford появится Mustang 2025 модельного года.

В марте Ford показал еще один особый Mustang — единственный в своем роде кабриолет Dark Horse. «Темная лошадка», ставшая призом благотворительной лотереи, имеет белый кузов с черными и красными акцентами, тормозные суппорты Brembo и специально разработанный спойлер. Под капотом у нее 500-сильный V8.