Стартовали продажи новой Toyota Camry

В США начали продавать новую Toyota Camry 2025 модельного года. Минимальная цена машины составляет $29 495 (2,8 млн рублей), передает Motor1.com.

© Toyota.com

Подчеркивается, что указанная стоимость на $2 тыс. превышает цену старой базовой Camry. Вместе с тем стандартная комплектация включает в себя гибридную силовую установку. За модель SE AWD с пакетом Premium Plus и двухцветной окраской будет необходимо отдать порядка $42 220 (4 млн рублей).

Новая Toyota Camry оснащена гибридной системой Toyota последнего поколения с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Дизайн нового автомобиля улучшили, отмечает портал. Сообщается, что кузов сохранил прежнюю силовую структуру, а шасси все так же основано на архитектуре TNGA.

Ранее автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов заявил, что при выборе семейного автомобиля на вторичном рынке России с бюджетом 800 тыс. рублей стоит присмотреться к моделям Lada Largus, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze и Toyota Avensis.