Porsche анонсировала электровелосипед за 1,4 млн рублей

Компания Porsche анонсировала выпуск нового электровелосипеда Cross Performance EXC 2nd Gen. Модель уже стала доступна для предзаказа в Европе и США по цене от 14 200 евро или 15 665 долларов — более 1,4 млн рублей.

© porsche-design.com

В плане технических характеристик новинка похожа на выпущенный ранее eBike Cross Performance EXC 2023.

© Porsche-design.com

© Porsche-design.com

© Porsche-design.com

© Porsche-design.com

© Porsche-design.com

Электровелосипед оснащен электромотором Shimano EP 801, который выдает до 85 Нм крутящего момента. На выбор будет две батареи — на 540 Вт*ч и на 603 Вт*ч. По словам разработчиков, аккумулятор способен обеспечить запас хода до 100 км в режиме ECO, а зарядка с 0 до 80% занимает всего 2,5 часа.

Комфортную езду по пересеченной местности обеспечивает амортизационная вилка Fox 34 Float Performance и задний амортизатор Fox Float DPS. Также в Cross Performance EXC 2nd Gen используются задний переключатель скоростей Shimano XT, дисковые тормоза, колеса Continental Cross King и дисплей Shimano SC-EM800 — он выводит информацию о заряде аккумулятора и скорости. Кроме того, на руле есть крепление для смартфона.

Отметим, что каждая модель изготавливается под заказ. Поставки начнутся в середине 2024 года.