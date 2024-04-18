Porsche анонсировала электровелосипед за 1,4 млн рублей
Компания Porsche анонсировала выпуск нового электровелосипеда Cross Performance EXC 2nd Gen. Модель уже стала доступна для предзаказа в Европе и США по цене от 14 200 евро или 15 665 долларов — более 1,4 млн рублей.
В плане технических характеристик новинка похожа на выпущенный ранее eBike Cross Performance EXC 2023.
Электровелосипед оснащен электромотором Shimano EP 801, который выдает до 85 Нм крутящего момента. На выбор будет две батареи — на 540 Вт*ч и на 603 Вт*ч. По словам разработчиков, аккумулятор способен обеспечить запас хода до 100 км в режиме ECO, а зарядка с 0 до 80% занимает всего 2,5 часа.
Комфортную езду по пересеченной местности обеспечивает амортизационная вилка Fox 34 Float Performance и задний амортизатор Fox Float DPS. Также в Cross Performance EXC 2nd Gen используются задний переключатель скоростей Shimano XT, дисковые тормоза, колеса Continental Cross King и дисплей Shimano SC-EM800 — он выводит информацию о заряде аккумулятора и скорости. Кроме того, на руле есть крепление для смартфона.
Отметим, что каждая модель изготавливается под заказ. Поставки начнутся в середине 2024 года.