У дилеров заканчиваются дешевые «Москвичи 3»

В московских салонах практически не осталось дешевых кроссоверов «Москвич 3» по цене в 1 млн 590 тысяч рублей. Как сообщает Autonews, автомобили 2023 года выпуска почти полностью раскуплены.

По информации издания, у одного дилера в наличии лишь два кроссовера, у другого — лишь один «Москвич 3», а у третьего их не оказалось вовсе. Машины 2024 года выпуска у автоцентров есть, однако они стоят дороже. Базовая версия подорожала на 65 тысяч рублей — до 1 млн 655 тысяч рублей.

«Москвич 6» также подорожал — до 2,2 млн рублей. При этом в автосалонах еще достаточно этих моделей 2023 года выпуска по цене от 2 млн 136 тысяч рублей — они обнаружились во всех дилерских центрах, которые посетил корреспондент издания.

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Напомним, что «Москвич» стал четвертым по популярности брендом электрокаров в России по итогам февраля. Первые три места заняли Zeekr, Evolute и Volksvagen. Пятерку лидеров замкнула американская Tesla.