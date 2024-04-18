BYD показала доступный седан Qin нового поколения

Модель, которая представляет собой компактную четырехдверку Qin третьей генерации, одной из первых обзаведется силовой установкой DM 5.0 с расходом 2,9 литра на 100 километров.

© Motor.ru

Стоить новинка, по слухам, будет около 120 тысяч юаней, что соответствует 1,6 миллиона рублей. Продавать Qin L будут параллельно с предшественником — седаном второго поколения Qin Plus, — и у «эльки» не будет полностью электрической версии.

Седан BYD Qin L оснастят «четверкой» 1.5 мощностью 95 лошадиных сил и 163-сильным электромотором. В зависимости от модификации батарея будет иметь емкость 10,08 либо 15,874 киловатт-часа, что даст 60/90 километров хода на чистом электричестве. По слухам, Qin L может оказаться одной из первых моделей с новой гибридной системой DM 5.0. Средний расход в таком случае составит 2,9 литра на 100 километров, а общий пробег — 2000 километров.

© BYD

© BYD

© BYD

© BYD

Продавать Qin L будут параллельно с Qin Plus — седаном второго поколения. Причем в третьей генерации у модели не будет полностью электрической версии. По неофициальным данным, начальная цена Qin L составит 120 тысяч юаней, или 1,6 миллиона рублей. Нынешний Qin Plus стоит от 79 800 юаней, то есть миллиона рублей, и тоже предлагается с гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 1.5 с термическим КПД в 43 процента.

Агрегат выдает 110 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента, комбинированная мощность системы равна 172 силам. Qin Plus с установкой DM-i расходует 3,8 литра бензина на 100 километров и проезжает на электричестве 50—120 километров. Полноценная премьера Qin L состоится на Пекинском автосалоне. Там же BYD покажет новые модели марки Fang Cheng Bao — внедорожники Leopard 3, Leopard 8 и спидстер Super 9.