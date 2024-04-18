В Москве проверят самокатчиков и велосипедистов

ГИБДД Москвы с 19 по 21 апреля поведет проверки пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, рейд направлен на профилактику правонарушений и предупреждение ДТП.

«Основная цель рейда - повышение безопасности лиц, в том числе детей, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности», - пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что ездить на самокатах можно только по одному, необходимо не отвлекаться на время движения на телефоны и другие гаджеты, а перед пешеходным переходом нужно спешиваться.

Ранее инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности пятерых школьников, которые вместе залезли на один электросамокат и прокатились в Новой Москве.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

При этом власти Москвы подняли сумму штрафов за нарушения на территории метро и монорельса, в том числе за езду на самокатах. Так, сумма наказания за передвижение по территории станции и по подуличным переходам на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках сумма составит две тысячи рублей.