В России предложили новый вариант возмещения по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО, позволяющую владельцам авто самостоятельно искать сервис для страхового ремонта. Об этом сообщают «Известия».
Проблемы и перспективы ОСАГО ранее обсуждались на круглом столе в Совете Федерации. На этой встрече выступил глава РСА Евгений Уфимцев.
Он объяснил, что нынешняя система компенсаций - двухуровневая. По закону об ОСАГО страховщик может направить машину для ремонта на станцию, с которой у компании заключен договор. Если договора с автосервисом нет, страховщик выплачивает возмещение деньгами.
В случае с двухуровневой системой страховщик ограничен законодательными сроками, возможностями сервиса (к примеру, наличием у него нужных запчастей) и другими факторами.
По задумке РСА, трехуровневая система компенсации упростит ситуации, когда у страховщика нет сервисной станции, отвечающей требованиям, или когда все сервисы отказываются заключать договор. Автовладелец сможет предложить сервис по своему выбору, а страховщик - оплатить ремонт без учета износа деталей и запчастей.
В РСА подчеркнули, что станция техобслуживания должна будет дать согласие провести ремонт по Единой методике (по ценовым справочникам РСА), а страховая компания - гарантировать оплату счета опять же по Единой методике.
Весной 2017 года в России ввели приоритет натурального возмещения по ОСАГО над денежными выплатами. В большинстве случаев страховщики сами обеспечивают ремонт пострадавшего автомобиля.
Ремонт должен выполняться на станции техобслуживания, включенной в реестр страховщика. Она должна находиться на расстоянии не больше 50 километров от места ДТП или места жительства автовладельца.
До этого у владельцев авто была возможность выбрать формат возмещения - в виде денег или ремонта, но далеко не все страховщики предлагали оба варианта.