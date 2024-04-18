Анонсировано появление плагин-гибридного кроссовера марки Exeed

Марка Exeed (подразделение Chery) сообщила, что выпустит кроссовер с гибридной силовой установкой, передает портал «Авто Mail.ru».

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Речь идет о модели RX PHEV. Подзаряжаемую гибридную машину компания продемонстрирует на автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля.

Как отмечается, запаса хода на электротяге может хватить на 160 км. Комбинированный запас хода составит 1300 км, говорится в публикации.

В марте стало известно, что в Китае начались прямые продажи гибридного кроссовера Exeed Yaoguang, известного в других странах под названием RX.

Ранее сообщалось, что компания Subaru выпустила специальную версию своего компактного кроссовера Forester для японского рынка - STI Sport Black Interior Selection. Выпуск спецверсии означает, что Subaru Forester пятого поколения проживет еще один модельный год в Японии с почти полностью сохранившимся дизайном и силовыми агрегатами, отметил портал Carscoops.