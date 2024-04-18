В Китае представят новый кроссовер-трансформер Changan с откидным бортом

На открывающейся 25 апреля автомобильной выставке в Пекине будет представлен кроссовер Changan Qiyuan E07. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Автомобиль представляет собой гибрид двух автомобилей. В обычном виде Qiyuan E07 имеет вид кроссовера. Но привычной двери багажника тут нет, вместо нее откидной борт, как у автомобилей УАЗ. Крышу можно сдвинуть вперед, тогда машина примет вид пикапа.

Длина Changan Qiyuan E07 составляет 5045 мм, а размер колесной базы — 3120 мм. Силовая установка электрическая. В базовой версии будет один электромотор мощностью 343 л.с. на задней оси. Мощность силовой установки полноприводной версии — 598 л.с. Запас хода пока не объявлен.

Продажи автомобиля в Китае начнутся в октябре 2024 года.

До этого стало известно, что казахстанские дилеры корейской марки Hyundai снизили цены на кроссоверы Bayon. Благодаря акции «Лови момент» Hyundai Bayon теперь можно купить за 8,89 млн тенге или около 1,9 млн рублей вместо 11 млн тенге или 2,3 млн рублей по текущему курсу.

Уже в базовой комплектации Hyundai Bayon оснащается передними подушками безопасности, круиз-контролем, системой стабилизации, датчиком света и кондиционером. В движение он приводится безальтернативным 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., сопряженным с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.