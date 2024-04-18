АвтоВАЗ выплатил владельцу Lada Xray Cross тройную стоимость автомобиля

Адвокат Василий Черепанов поделился судебной историей, в которой владелец сгоревшего в 2020 году кроссовера Lada Xray Cross получил компенсацию в размере тройной стоимости автомобиля от АвтоВАЗа. Об этом он рассказал в своем блоге на VC.ru.

Мужчина приобрел машину в ноябре 2019 года за 839 тысяч рублей, а в январе 2020 года автомобиль сгорел. В МЧС назвали причиной самовозгорание в результате короткого замыкания. Страховая при этом отказалась выплачивать компенсацию, заявив, что владелец вовремя не отремонтировал транспортное средство.

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В 2022 году владелец обратился к адвокату. Черепанов счел, что виноват в происшествии не водитель, а производитель автомобиля, который допустил существенный недостаток. Сперва юрист подал претензию на АвтоВАЗ, и в июле 2022 года стороны подписали соглашение о компенсации. Выплаты по нему не осуществлялись и юрист подал в суд на компанию. В конечном счете производитель проиграл и выплатил автомобилисту 2 млн 391 тысячу рублей с учетом неустоек и штрафов.