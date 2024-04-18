Минивэн Hyundai Custin подешевел до 3,25 млн рублей в Казахстане

В стартовую версию входят четыре подушки безопасности, набором электронных ассистентов, парктроники, камера заднего вида и датчик света. Продолжает список круиз-контроль, вентиляция передних кресел, продвинутая медиасистема и бесключевой доступ. Салон при этом отделан искусственной кожей.

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Как уже рассказывала редакция Quto, автомобиль создавался специально для китайского рынка. У него трёхрядный салон с двумя раздельными креслами на втором ряду и трёхместным диваном на третьем. К пассажирским местам ведут сдвижные двери, за каждой из которых скрывается проём шириной 715 миллиметров.

Длина машины — солидные 4950 мм. У наших соседей будет продаваться вариант локальной сборки — их сборкой займётся завод в городе Алматы. Машинокомплекты поставит совместное предприятие Beijing Hyundai. На местном рынке основным кнкурентом новинки выступит Geely Okavango.

Между тем, как рассказали редакции Quto казахстанские дилеры корейской марки, в Казахстане запустили акцию под названием «Лови момент», благодаря которой новые Hyundai стали дешевле. Например приподнятый хэтчбек Bayon отныне предлагается за 8 890 000 ₸, то есть 1 868 000 ₽.