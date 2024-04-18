Анонсировано начало сборки кроссоверов VGV в Белоруссии

Завод «Юнисон», который находится в Белоруссии, анонсировал сборку китайских кроссоверов VGV. Журнал «Китайские автомобили» собрал всю информацию о новом проекте.

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Так, на рынке представят кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus с габаритами 4825 х 1691 х 1870 мм и колесной базой в 2800 мм. Обе машины будут исключительно с передним приводом, уточнили специалисты.

U70 Pro будет оснащен 1,5-литровым 143-сильным турбированным бензиновым двигателем, который агрегатируется как с 6МКПП, так и с 6АКП. Отмечается, что для автомобиля предусмотрели 5- и 7-местное исполнения и три варианта комплектаций — Comfort (c МКПП), Elite и Luxury (c 6АКП).

Как сообщается, U75 Plus получит 2-литровый турбированный силовой агрегат с максимальной мощностью в 199 л.с. На выбор предоставят две версии, а именно Luxury и Premium. В трансмиссии этого переднеприводного кроссовера предлагается только 8-ступенчатый «автомат», узнал портал.

Стоимость базового 5-местного U70 Pro Comfort составит 22 377$ или 2 106 794 в рублевом эквиваленте.

«Максимальной укомплектованный U75 Plus Premium покупатели смогут приобрести за сумму, эквивалентную 28 384$», - выяснили авторы статьи.

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