Самые странные вещи, оставленные в такси

Uber рассказала, какие самые странные предметы оставляли пассажиры такси в автомобилях в начале 2024 года. «Индекс потерянных и найденных вещей» опубликовали на официальном сайте компании.

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В топ-50 наиболее странных предметов вошли живая черепаха, вентилятор от Бейонсе, тест на отцовство, банка устриц, скелет крысы, полицейские наручники, «маленькая коробка с гномом», поддельные ягодицы, пояс чемпиона WWE, волшебная палочка, автограф Тейлор Свифт в рамке, домашний робот и многое другое.

В топе наиболее часто забываемых предметов оказались одежда, багаж, наушники, кошельки, украшения, смартфоны, камеры, планшеты и книги, ноутбуки, а также вейпы. Чаще всего люди оставляют предметы красного цвета, а самый «богатый» на находки день — это 21 января. Забывают о своих вещах люди обычно с 9 до 10 вечера.

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Представители организации отметили, что большинство забытых вещей были в конечном итоге возвращено их владельцам. Сообщить о пропаже можно через приложение компании, которая свяжется с водителем через техническую поддержку.