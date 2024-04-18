Фары нового Audi Q6 e-tron будут «общаться» с другими автомобилями и пешеходами

OLED-фары нового Audi Q6 e-tron смогут «общаться» с окружением. Как сообщает 4PDA, элементы оптики состоят из 360 сегментов, которые способны генерировать новое изображение каждые 10 миллисекунд.

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Подобные фары предоставляют пользователю широкие возможности кастомизации, однако у решения есть и куда более важное значение, связанное с безопасностью дорожного движения. Панели связаны с датчиками и камерами автомобиля, что позволяет им оперативно реагировать на окружение.

Например, если встроенный в электрокар датчик приближения обнаружит опасное сближение с автомобилем сзади, то фары предупредят водителя догоняющей машины мигающими треугольниками. Кроме того, они способны более интенсивно сигнализировать пешеходам и другим участникам дорожного движения, когда автомобиль находится в режиме автоматической парковки.

Напомним, что Audi Q6 E-tron построен на платформе Premium Platform Electric (PPE). Она используется и в Porsche Macan EV. Ожидается, что автомобиль выпустят в 2025 году.