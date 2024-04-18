BMW решила пересмотреть цены на все электрические модели

BMW нацелена на стимулирование продаж своих электрических автомобилей на рынке Северной Америки, вводя значительные скидки на весь ассортимент своих электромобилей 2024 года. По сведениям из дилерского бюллетеня, доступного изданию Cars Direct, BMW предлагает покупателям стимул в размере 5000 долларов на модели BMW i4 и i5, пишет 32CARS.RU.

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Это специальное предложение, актуальное до конца апреля, можно использовать в качестве кредита при покупке автомобиля через финансовую службу BMW или как скидку при оплате наличными. Так, стоимость начальной модели i4 eDrive35 уменьшается до 47 200 долларов, делая её стоимость сравнимой с седаном 330e.

Дополнительно, BMW вводит скидки для участников программы лояльности на сумму 1000 долларов для i4 и 1500 долларов для i5, снижая стоимость базовой модели i5 до 60 300 долларов после применения всех скидок. При лизинге автомобиля BMW предоставляет кредит на сумму 7500 долларов для обеих моделей, что сравнимо с федеральным налоговым вычетом. Для флагманской модели i7 предусмотрена скидка в размере 13 000 долларов, а модели iX и i7 могут воспользоваться лизинговым кредитом в 9900 долларов, обеспечивающим существенную экономию средств.

Скидка по программе лояльности для i7 составляет дополнительно 3000 долларов, что дает возможность сократить общие затраты на покупку до 12 900 долларов. Это делает предложение особенно привлекательным для тех, кто стремится к роскошному стилю жизни с нулевым уровнем эмиссии.

Кроме того, BMW предлагает выгодные условия финансирования под 3,99% годовых, а жители Западного побережья и владельцы электромобилей других брендов могут получить дополнительную скидку в 1000 долларов при обмене своего автомобиля на новый электромобиль от BMW.