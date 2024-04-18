Состоялся дебют большого кроссовера Mazda CX-80 для Европы

Компания Mazda представила новый CX-80 для европейского рынка, который является аналогом американского CX-90, но со своими особенностями.

© Российская Газета

Ожидаемо CX-80 компактнее: длина кузова составляет 4994 мм, но при этом размер колёсной базы у кроссоверов одинаковый 3119 мм. Отличий в дизайне - минимум: пластика переднего бампера, серебристый хром заменён на чёрный матовый.

Салон так вовсе сделан как под копирку. Как и CX-90, европейский CX-80 можно будет заказать с 7-местным салоном, с диваном на втором ряду, или в 6-местном исполнении с капитанскими креслами. К слову, американский флагман доступен с трёхместной "галёркой".

Главное отличие, конечно же, заключается в линейке силовых агрегатов. Она в данном случае повторяет другую европейскую Мазду - CX-60. Mazda CX-80 получил систему типа мягкий гибрид на основе 254-сильного дизельного мотора 3.3 литра, которому помогает 48-вольтный стартер-генератор. В паре с двигателем работает 8-сутпенчатый автомат, привод - полный.

Также Mazda CX-80 можно будет купить в версии e-Skyactiv PHEV с мотором 2.5 литра, электродвигателем и аккумулятором на 17,8 кВт•ч, который позволяет проезжать до 60 км. Мощность системы составляет 327 л.с., привод - тоже полный.

Приём заказов стартует в мае 2024 года, поставки запланированы на осень.