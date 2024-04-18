В Японии начались продажи Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250 вышел на рынок Японии без электрификации. Новый Land Cruiser Prado J250 дебютировал в августе прошлого года, но до домашнего рынка модель добралась лишь сейчас. В Японии внедорожник появился в продаже без приставки Prado и с особой моторной гаммой, в которой обошлось без гибридов: в нее входят бензиновый «атмосферник» и турбодизель. Цена стартует с 5 200 000 иен (3,2 миллиона рублей).

© Motor.ru

Land Cruiser 250 построен на архитектуре TNGA-F. В длину внедорожник достигает 4,93 метра при колесной базе 2,85 метра и доступен в пяти- и семиместной конфигурациях. Цветов кузова шесть на выбор, а оттенков салонной отделки два — черный и темно-коричневый.

© Toyota Japan

© Toyota Japan

© Toyota Japan

© Toyota Japan

За основу исполнения First Edition взяты средняя комплектация VX либо топовая ZX. В любом случае у такого Land Cruiser 18-дюймовые матовые колесные диски черного цвета во внедорожных шинах, титановый декор, плашки и вышивка с названием спецверсии в салоне, 12,3-дюймовые дисплеи и премиальная аудиосистема JBL с 14 динамиками.

Тираж — восемь тысяч экземпляров. За ZX First Edition придется выложить уже 7 850 000 иен (4,8 миллиона рублей) — это максимальная цена 250-го Land Cruiser в Японии. Для сравнения, стоимость Land Cruiser 300 стартует с 5 100 000 иен (3,1 миллиона) и доходит до 8 000 000 (4,9 миллиона рублей).

В палитре двигателей нет ни «мягкого» гибрида, положенного Prado в Европе и Австралии, ни установки i-Force Max, предлагаемой в США. На ее вершине — 2,8-литровый турбодизель, развивающий 204 лошадиных силы и 500 Нм крутящего момента. Пару ему составляет исключительно восьмидиапазонная автоматическая коробка. Менее мощный бензиновый мотор 2.7 без наддува выдает 163 силы (246 Нм) и агрегатируется с шестисупенчатой АКП. Привод постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее в Toyota объяснили, почему у нового Prado не будет «внедорожных» версий: все дело в «индивидуальности» Land Cruiser. Тем, кто хочет покорять бездорожье, предложили обратить внимание на 4Runner, который выпускается в версиях TRD Pro и Trailhunter.