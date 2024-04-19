В Приморье из-за разлива рек перекрыли дорогу

Подъем уровней рек в Приморском крае привел к закрытию проезда на дороге Лукьяновка - Новополтавка в Красноармейском округе и ограничениям на еще двух участках дорог, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.

"В Красноармейском округе нет проезда на 2-м и 3-м км дороги Лукьяновка - Новополтавка. На участке образовались четыре перелива глубиной 40 см. Выставлены знаки. Проезд будет восстановлен после схода воды. Вода стоит. Есть альтернативный проезд по муниципальной дороге Лимонники - Измайлиха- Метеоритное, дальность около 200 км", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Дальнереченском районе все еще затруднен проезд для легковых авто на 111-112-м км дороги Дальнереченск - Ариадное. Здесь переливы глубиной 10-40 см. В Октябрьском округе ограничен проезд грузовых машин на въезде на мост, расположенный на 2-м км дороги Покровка - Новогеоргиевка. "Примавтодор" устраняет провал земляного полотна. Проезд доступен для легковых машин.

По данным Приморского гидрометцентра, на реках Приморского края продолжается процесс снего-дождевого половодья. Общий весенний подъем воды половодья на реках бассейнов Уссури и озера Ханка составляет в верхнем течении и на их малых притоках 0,5-1,8 м, в среднем и нижнем течении - 2,1-3,3 м. Опасных гидрологических явлений не отмечается.