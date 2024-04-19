Появились новые фотографии BMW X3 четвёртого поколения (G45)

В начале этой недели немецкая компания распространила официальные фотографии замаскированных прототипов нового Х3, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть кроссовер.

Модель Х3 ведёт свою историю с 2003 года, когда дебютировало первое поколение среднеразмерного люксового паркетника. Он стал вторым серийным кроссовером в гамме баварской компании после модели Х5, появившейся в 1999 году. Сегодня на конвейере третье поколение «икстретьего» с заводским индексом G01, премьера которого состоялась летом 2017 года, а спустя 4 года он заметно обновился. Теперь же на подходе полностью новый Х3, и фотографии тестовых образцов позволяют разглядеть некоторые особенности его внешности.

Паркетник сохранит привычные пропорции, характерные для заднеприводной платформы: длинная база, большое расстояние между передней дверью и передней колёсной аркой, длинный горизонтальный капот. Дизайн же будет решён в стилистике более компактного кроссовера Х1 последнего поколения, который впервые продемонстрировали в самом начале лета 2022 года.

Здесь схожие очертания передней части, боковин, остекления, аналогичные дверные ручки клавишного типа. Оригинальными будут фары с немного изменённой формой и L-образными ходовыми огнями, перекликающимися с рестайлинговой 5 серией предыдущего уже поколения. Также у нового Х3 совершенно другая задняя часть: впервые для модели ниша номерного знака разместится в бампере сразу под крышкой багажника, а фонари будут сделаны в стиле обновлённого X5 и новой «пятёрки». Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Как и большинство нынешних моделей компании (включая актуальный Х3), новинка будет построена на платформе CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году вместе с BMW 7 Series шестого поколения. Уже известны габариты нового Х3: длина составит 4755 мм (+40 мм по сравнению с нынешним), ширина – 1920 мм (+30 мм), высота – 1660 мм (-7 мм), колёсная база – 2865 мм (-1 мм). Также заявлено, что коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,29 до 0,27.

Модель сохранит традиционные версии с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридную модификацию PHEV с 2,0-литровым турбомотором, работающим в паре с электродвигателем и небольшой батареей. Ожидается, что топовой модификацией станет M50 xDrive с шестицилиндровым бензиновым двигателем (между тем, один из основных конкуретнов Mercedes-Benz GLC полностью перешёл на 4-цилиндровые моторы, в том числе в версии 63 AMG).

Премьера новинки ожидается в течение ближайших недель.