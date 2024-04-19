Состоялся показ тизера нового кроссовер Omoda 7

Бомбардировка информационного пространства китайскими автопроизводителя в преддверии Пекинского автосалона ведётся всё интенсивнее. От количества тизеров можно сойти с ума, поэтому приходится включить мощный фильтр. Одна из потенциально интересных премьер грядущего мотор-шоу от марки Chery.

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Хорошо известная в России марка анонсировала премьеру кроссовера Omoda 7. Но фактов об автомобили практически нет. Однозначно можно говорить о том, что эта модель больше продающегося Omoda C5. Однако в этом случае стоит учитывать, что наш Omoda C5 продаётся в Китае под брендом Exeed, а местные СМИ сравнивают новинку Omoda 7 с Omoda 3, который некоторые знают как Tiggo 3x - такой поставляется на наш рынок.

И нельзя не обратить внимания на тот факт, что на тизере указано сразу два подконтрольных Chery бренда: Omoda и Jaecoo.

Если запутались, то ничего страшного: мало того, что колода суббрендов и отдельных линеек автомобилей Chery продолжает раздуваться, так ещё и тасуется, складывается такое впечатление, в зависимости от настроения маркетологов. Судите сами, Chery Tiggo 9 начали продавать как Jaecoo J8, причём и от оригинальной "девятки", кажется, отказываться не собираются.

Другими словами, остаётся только гадать, под каким брендом готовая к дебюту Omoda 7 появится в России.