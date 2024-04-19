Lamborghini Huracan Sterrato получил спецверсию в камуфляже

На Миланской неделе моды состоялась премьера Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam — специального издания суперкара со сверхмалым тиражом в 12 экземпляров. Для машины предложат четыре варианта камуфляжной расцветки, а также особый декор и оснащение. Купить суперкар не получится: все автомобили проданы избранным клиентам, проживающим в трех ключевых для марки регионах.

© Motor.ru

На Неделе моды в Милане дебютировал лимитированный Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam. Для этой версии суперкара отделения Lamborghini Ad Personam и Centro Stile придумали ливрею в стиле милитари, подражающую различным ландшафтам.

Камуфляжная раскраска NEVE (снег) отдает холодом тундры; SABBIA (песок) символизирует бескрайние пустыни с редкими оазисами; BOSCO (лес) вызывает ассоциации с листьями и мхом; а TERRA — с залитыми вечерним солнцем пустошами.

© Lamborghini

Сатинированный камуфляж Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam соседствует с крышей, крышкой моторного отсека, рейлингами и поперечинами, выполненным в матовом черном цвете. В такой же оттенок окрашен обвес по нижнему периметру. Суперкар получил кованые колеса Morus диаметром 19 дюймов, оранжевые тормозные суппорты и светодиодные прожекторы.

Салон отделан алькантарой, украшен декоративными накладками «темный хром» и углеволокном. Напоминанием об особом статусе машины служит памятная табличка, расцветка которой соответствует расцветке кузова.

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

© Lamborghini

Двигатель здесь стандартный — «атмосферник» V10 5.2 отдачей 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Тяга на колеса идет через семиступенчатый «робот» LDF и задний механический дифференциал с блокировкой. Привод полный, с многодисковой муфтой Haldex V.

По сравнению с обычным Huracan дорожный просвет Sterrato увеличен на 44 миллиметра. Вдобавок перекалиброваны ездовые режимы Strada и Sport, а также добавлен новый профиль Rally, заточенный под поверхности с низким коэффициентом сцепления.

Тираж Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam составит всего 12 экземпляров, и неудивительно, что все они уже проданы избранным клиентам Lamborghini из трех ключевых для марки регионов. Это США и Латинская Америка, страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и APAC.

Производство обычных Huracan Sterrato началось в феврале 2023 года. Всего будет выпущено 1499 машин.