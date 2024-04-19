Уникальный кабриолет Bugatti W16 Mistral выставили на продажу в России. Гиперкар продают за 1,4 млрд рублей, передает Speedme.ru.

Объявление о продаже разместили на «Авито». Подчеркивается, все 99 автомобилей из лимитированной партии уже были проданы, однако один из них еще доступен для доставки в Россию.

Завораживающий кабриолет основан на модели Chiron. Издание, проанализировав цены на рынке, пришло к выводу, что еще в январе такой автомобиль можно было приобрести в РФ за 1,1 млрд рублей.

Bugatti Mistral отличается от других гиперкаров наличием мощного двигателя. Он получил восьмилитровый бензиновый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч, что делает его одним из самых быстрых кабриолетов в мире.

Покупатель получит автомобиль из Германии - именно там представлена данная модель.

Ранее сообщалось о продаже в России редчайшего гиперкара Bugatti Divo более чем за миллиард рублей. Объявление выставили на «Авито Авто».