АвтоВАЗ вернул скидки на Lada для своих сотрудников

Действующий рабочие Волжского автозавода, а также пенсионеры, которые ранее трудились на предприятии, получили возможность купить по льготной программе машину флагманского семейства Lada Vesta. Ранее скидку можно было получить только на модели Granta и Niva.

Корпоративная программа приобретения автомобилей распространяется на действующих и бывших сотрудников сборочной площадки и дочерних предприятий. Таким образом, наряду с рабочими тольяттинского завода на льготу имеют право их коллеги из Ижевска и «Автозавода Санкт-Петербург».

Отмечается, что первая заявочная кампания для Lada Vesta стартует на следующей неделе. Предполагается, что к июню будут доступны седаны в четырёх комплектациях (Cross Enjoy 24, Comfort 24, Enjoy 24, Life 24), с механической коробкой передач и в цветах «ледниковый» и «пантера».

Размер скидки для заводчан на покупку отечественного автомобиля, в зависимости от комплектации, составит от 7% до 10%.

Помимо этого, АвтоВАЗ пообещал выпустить Lada Vesta для людей с инвалидностью. Такая версия начнёт продаваться в 2025 году. Сейчас в арсенале бренда есть машина для людей с ограниченной мобильностью, однако базируется она на более дешёвой машине – Lada Granta.

Ранее в апреле на внедорожники Lada Niva начали ставить новую медиасистему. Обновлённый вариант комплекса Lada EnjoY Pro отличается расширенным функционалом, интегрированными сервисами «Яндекса» и другим экраном. Тачскрин отныне стал ёмкостным, то есть более отзывчивым. Также появилась функция мультитач, а разрешение теперь составляет 1024х600 вместо прежних 640х400.