В России изменился максимальный срок автокредита

В России теперь можно оформить автокредит на восемь лет. Об этом сообщает Wroom.ru.

Отмечается, что за последнее время срок автомобильного кредитования существенно увеличился. Средний срок автокредита в России сейчас составляет пять лет, а максимальный — восемь, указано в статье.

Три-четыре года назад автокредиты брали в среднем на сорок месяцев (это три с небольшим года), а сейчас — на шестьдесят месяцев, то есть на пять лет, подчеркивают авторы.

Как сообщается, большинство банков выдают автокредит максимум на семь лет, однако все же некоторые организации готовы оформить заем на восемь лет.

Редакция воспользовалась калькулятором на сайте «Газпромбанка» и подсчитала условия для самого длительного автокредита. Так, при сумме кредита в 1 500 000 рублей срок кредита — девяносто шесть месяцев (восемь лет). Ставка составит 17,5%, ежемесячный платеж — 19 183 рубля. Итоговая переплата за весь срок составит примерно 1 300 000 рублей, выяснили авторы.

Ранее сообщалось, что, по данным финансового маркетплейса «Сравни», спрос на автокредиты среди россиян по итогам первого квартала этого года вырос на 35% по сравнению с прошлым.