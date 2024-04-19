В России появятся автомобили еще одного китайского бренда

В России до конца первой половины 2024 года будет официально представлена китайская автомобильная компания Soueast. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на собственные источники информации.

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Собеседники подчеркнули, что сейчас для полноценного вывода нового бренда на российский рынок формируется управленческая и маркетинговая команда.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Сейчас в России Soueast продается частными продавцами, а также официальными дилерами, которые поставили автомобиль в рамках «серого» импорта. Наиболее распространенная в продаже модель — кроссовер Soueast DX8S по цене от 2 млн рублей. О том, какие модели будут продаваться в России, не сообщается.

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До этого стало известно, что в Японии начались продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 250. Цены начинаются от 5,2 млн иен (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Угловатыми формами кузова автомобиль напоминает новые Ford Bronco и Land Rover Defender. Внедорожник построен на архитектуре TNGA-F. Его длина составляет 4930 мм, а колесная база — 2850 мм. Он доступен в пяти- и семиместной модификациях.

Моторная гамма состоит из 2,8-литрового турбодизеля мощностью 204 л.с. и бензинового атмосферного двигателя объемом 2.7 л. с отдачей 163 л.с.