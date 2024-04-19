Honda и Dongfeng показали новый седан с пятью экранами в салоне

У него пять экранов. Все они расположены спереди — перед водителем и передним пассажиром, как видно на фотографиях, опубликованных Autohome. Седан D-класса молодой марки Lingxi, запущенной совместным предприятием Honda и Dongfeng, получил имя из одной литеры L, 4,8-метровый кузов с необычным дизайном и один двигатель мощностью 218 лошадиных сил.

© Motor.ru

Премьера должна состояться на Пекинском автосалоне.

Пять экранов объединены в кластер под названием Space, растянутый во всю ширину лобового стекла. У него четыре темы оформления и семь режимов работы. Также есть более 40 встроенных приложений и программ, включая мессенджеры, браузер и прочее.

Один из экранов — это цифровая «приборка», два отвечают за медиасистему — центральный и расположенный перед пассажиром. Дисплеи по бокам отображают картинку с камер заднего вида, заменяющих внешние зеркала. Также у седана будет радар, что указывает на продвинутых «помощников».

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

Кроме этого, он получит панорамную крышу, проекционный (уже шестой) экран, подсветку с 128 цветами, отсек для беспроводной зарядки и камеры кругового обзора. Несмотря на обилие электроники, ожидается, что Lingxi L выступит в бюджетном сегменте.

Экстерьер новинки тоже уже раскрыт: его изображения появились в базе китайского Минпрома. Его оформили по мотивам концепт-кара, показанного осенью прошлого года. Lingxi L по размеру чуть уступит Honda Accord.

Пока известно только об одном двигателе на 218 лошадиных сил, но впоследствии гамму могут расширить. Емкость литий-ионо-фосфатного аккумулятора пока не раскрыта, как и запас хода. Зато известна снаряженная масса — 1702 килограмма, что сравнимо с Tesla Model 3.