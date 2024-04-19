"Автодор" снизил разрешенную скорость на трассе М-11 до 70 км/ч в связи с погодой

"Автодор" снизил максимальную разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева" со 110 до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

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"По возможности, отложите поездки по М-11 в эти выходные. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Следите за сообщениями на информационных табло", - говорится в заявлении.

В "Автодоре" отметили, что на дорогах уже работает снегоуборочная техника.