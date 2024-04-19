Новинки GAC: футуристичный тук-тук и купе для молодых и модных

Они созданы в центре дизайна и НИОКР в Милане и демонстрируют нетривиальный подход к проектированию. Капсула City Pod вдохновлена обликом Isetta — у неё панорамный купол кабины и сквозная система погрузки багажа. «Рюкзак на колесах» City Box — это современная версия Piaggio Ape. А купе City Run — хай-тек модель для молодых и трендовых китайцев. Здесь GAC применила новую концепцию взаимодействия с контентом, а также необычные кресла Air Seats.

© Motor.ru

В 2022 году GAC открыла центр дизайна и НИОКР в Милане. Под руководством Стефана Жанена, бывшего дизайнера Renault и Infiniti, в его стенах был создан стильный концепт Barchetta из серии Car Culture, который в 2023-м дополнил второй шоу-кар — Van Life. В этом году GAC решила продолжить традицию и представила сразу три машины, логично объединенные в семейство Car Culture 3.0.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Первый концепт получил название City Pod. Его описывают как квинтэссенцию повседневного городского автомобильчика, созданного под вдохновение от культовой Isetta. City Pod отличает панорамный купол кабины и интегрированные в шасси элементы салона, а также сквозная система размещения багажа Integrated Luggage System.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Трехколесный City Box, внешне похожий на тук-тук из будущего, представляет собой современную интерпретацию Piaggio Ape. На таком трицикле можно развозить посылки или еду, а компактные размеры позволят машинке протискиваться через узкие улочки Милана и Гуанчжоу — родного города GAC. Фишка City Box — мягкая дверца багажника, облегчающая размещение габаритных грузов.

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

© GAC

Наконец, City Run — это гибрид хэтчбека и спорткупе. Двухдверка адресована молодым и модным китайцам, поэтому хвастает хай-тек начинкой. К примеру, для City Run придумали дисплей Transparent Display Concept, работающий и как «проекционник», и как тачскрина. А ещё — кресла Air Seats, похожие на надувные пакеты для упаковки.

Каждый концепт задуман как электрокар с модульной силовой установкой, в которой батарея и электромотор представляют собой единый узел. Такое решение позволяет быстро заменять весь привод, снижая время обслуживания. Есть ли серийные перспективы хотя бы у одной из этих машин, пока непонятно. Скорее всего, они околонулевые.