В Китае представили гибридную версию Chery Tiggo 9

В Китае представили гибридный кроссовер Chery Fengyun/Fulwin/Amulet T10. Как сообщает Autohome, автомобиль представляет собой модернизированный Tiggo 9, известный в России как Jaecoo J8.

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Автомобиль получил гибридную силовую установку Kunpeng Super C-DM. В базовой версии установленs 1,5-литровый бензиновый турбомотор и один электромотор общей мощностью в 224 л.с. при переднем приводи. В самой дорогой версии электродвигателей два — благодаря этому общая мощность установки достигает 462 л.с. при полном приводе.

Внешне от Tiggo 9 автомобиль отличается практически глухим передним бампером — у гибрида остался воздухозаборник лишь в нижней части. Машину оснастили панорамной крышей, 10 подушками безопасности, системой кругового обзора, обогревом сидений, подсветкой салона с 256 цветами и прочим.

Напомним, что ранее Chery представила новый кроссовер Amulet T9 (он же Fengyun T9, он же Fulwin T9). Автомобиль отличается от Tiggo 9 гибридной силовой установкой и небольшими изменениями в дизайне задней части автомобиля.