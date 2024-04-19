Производство «Волги» возобновится уже в 2024 году

Горьковский автозавод намерен наладить выпуск автомобилей под маркой Volga. Соответствующий товарный знак производитель зарегистрировал ранее. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, производство планируется наладить до конца 2024 года.

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«Очень ждём возобновления производства новой Волги. В конце марта Горьковский автозавод зарегистрировал товарный знак Volga и ведёт соответствующую работу», — отметил чиновник.

По предварительным данным, внешне машина будет напоминать оригинальный седан, который выпускался на заводе ГАЗ с 1956 года, но будет более современным внутри. Создана модель будет «при поддержке зарубежных партнёров». По предварительным данным, под легендарным отечественным брендом будут выпускать китайский автомобиль, однако никаких подробностей на сегодняшний день нет.

Ранее была раскрыта модель, которая может стать новой российской «Волгой». Разумеется, это китайская машина. Пока речь идёт лишь о предположениях и догадках, однако выбор у ГАЗа действительно невелик. Возрождение «Волги» неоднократно анонсировано, а партнёра придётся хорошенько поискать.

В начале года глава Минпромторга рассказал о внешности возрождённой «Волги». В интервью ТАСС вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что планы по возобновлению производства легендарного автомобиля остаются в силе. Чиновник подтвердил, что «Волга» вернётся на конвейер в середине 2024 года, а возродить сборку на мощностях завода «Группы ГАЗ» помогут зарубежные партнёры. С советским седаном новинку будет роднить логотип с фирменным оленем.