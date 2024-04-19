В Латвии представлен гусеничный мотовездеход

В Сети представлен один из самых необычных мотоциклов под названием Oruga Unitrak, созданный командой латвийских инженеров. По планам, в движение новинку будет приводить полностью электрическая силовая установка, хотя в перспективе не исключено появление гибридной модификации. Серийное производство модели запустят не ранее будущего года.

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По предварительным данным, в сердце аппарата будет установлен 120-сильный электромотор, способный разгоняться до 97 км/ч. Электробайк сможет проезжать на одном заряде аккумулятора до 100 км, гибрид — до 200 км, а весить такой мотоцикл будет, в зависимости от версии, 150 или 300 кг.

От традиционных двухколёсных моделей вездеход отличается наличием гусеницы, обеспечивающей большое пятно контакта, благодаря чему он способен проехать практически где угодно. Авторы проекта отмечают, что модель легко справится с песком, глубокой грязью, каменистым склоном и снегом. Ещё один плюсом для путешествий по дикой природе производитель называет экологичность техники и отсутствие рёва мотора.

На сегодняшний день Oruga работает над созданием первого полноразмерного прототипа Unitrak. Одновременно в компании начали работу над формированием дилерской сети и принимать предзаказы на мотоцикл, серийное производство которого планируется начать в 2025 году.

Ранее в апреле концерн «Калашников» рассекретил серийный мотоцикл ИЖ-49. Отечественная компания представила окончательную версию байка. Несмотря на олдскульную внешность, напоминающую одноимённую модель из 1950-х, начинка у аппарата вполне современная, а в движение его будет приводить электромотор. В перспективе производитель намерен наладить выпуск целого семейства электробайков.