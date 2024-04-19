Состоялась премьера нового Haval Raptor в версии для бездорожья

Марка Haval представила Raptor в комплектации Travel Edition, подготовленной для серьёзного бездорожья.

© Российская Газета

Её отличия заключаются в лифте подвески до 221 мм, у стандартной версии на 21 мм ниже. Видимо, в связи с этим увеличилась и глубина преодолеваемого брода с 560 до 580 мм. Угол въезда вырос на градус - до 25 градусов, угол съезда стал больше на два градуса и равен 32 градусам.

По умолчанию новинке положены шины размерностью 225/60 R19, но также "Раптор" можно будет заказать с опциональными покрышками 265/60 R18.

Палитра цветов пополнилась двумя новыми: жёлтым "Storm Yellow" и серым "Ink Jiangnan Grey".

В пакет аксессуаров включены экспедиционный багажник и лестница с левой стороны. В салоне изменилась отделка - она изготовлена из полипропилена, который обладает важным качеством для внедорожника - легко очищается от загрязнений.

Сообщается, что силовая установка Haval Raptor была модернизирована по 22 параметрам, в результате чего улучшилась плавность переключения передач и скорость работы систем полного привода на снегу, увеличилась автономность, список режимов пополнился новым - для работы при низких температурах.

Haval Raptor Travel Edition будет представлен на автосалоне в Пекине, начинающего свою работу для прессы 25 апреля.

Haval Raptor был представлен летом 2023 года, продажи гибридного кроссовера стартовали в октябре. Цены на модель в КНР начинаются от 165 800 юаней (2,15 млн рублей).